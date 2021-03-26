Konya'da 8 ilçede eğitime kar engeli
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Konya'da 8 ilçede eğitime kar engeli

Demirören Haber Ajansı / Muhammed SIDAL - Haberler | Güncel
Konya'da 8 ilçede eğitime kar engeli

KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle 8 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verilirken, dersler uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.

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KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle 8 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verilirken, dersler uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.

Konya'da 3 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.  İlçe merkezlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Beyşehir, Derebucak, Seydişehir, Bozkır, Karapınar, Taşkent, Hadim ve Güneysınır ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verilirken, dersler uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.


Konya'da 8 ilçede eğitime kar engeli
Konya'da 8 ilçede eğitime kar engeli
Konya'da 8 ilçede eğitime kar engeli
Konya'da 8 ilçede eğitime kar engeli
Konya'da 8 ilçede eğitime kar engeli
Konya'da 8 ilçede eğitime kar engeli
Konya'da 8 ilçede eğitime kar engeli
Konya'da 8 ilçede eğitime kar engeli
Konya'da 8 ilçede eğitime kar engeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed SIDAL

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