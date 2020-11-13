Konya'da "8 entübe hastanın, hastane sisteminde oksijen bittiği için öldüğü" iddiası yalanlandı
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Konya'da "8 entübe hastanın, hastane sisteminde oksijen bittiği için öldüğü" iddiası yalanlandı

13.11.2020 11:21 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:32
Konya'da

Konya İl Sağlık Müdürlüğünce, bazı basın yayın kuruluşlarında yer verilen, Konya'da 8 entübe hastanın, hastane sisteminde oksijen bittiği için öldüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Konya İl Sağlık Müdürlüğünce, bazı basın yayın kuruluşlarında yer verilen, Konya'da 8 entübe hastanın, hastane sisteminde oksijen bittiği için öldüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı medya kuruluşlarında 19 Temmuz'da, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde entübe durumdaki Kovid-19 tanılı 8 hastanın hastane sisteminde oksijen bittiği için vefat ettiğine ilişkin iddiaların ortaya atıldığı belirtildi.

Oksijen taşıyan tankerin söz konusu tarihte saat 22.00 sıralarında gelmesi gerekirken Cihanbeyli ilçesinde arızalanarak geciktiği aktarılan açıklamada, "Aracın sürücüsünden alınan bilgi üzerine, tedbir alınarak aynı binada mevcut bulunan yedek tüplere ilave olarak hastanenin diğer binalarından getirilen tüplerle takviye yapılmış ve hastanede gece boyunca herhangi bir basınç düşüşü yaşanmamıştır. İddia edildiği gibi gece boyunca oksijen kesintisi yaşanmamış ve tankerin ulaşmasını takiben, 20 Temmuz sabah saat 07.30 civarında, hastanenin oksijen tankı dolu olarak yeniden devreye alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu süre zarfında hastanede vefat eden 2 hastanın bulunduğu bilgisi verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Her 2 hastamız da Kovid-19 sebebiyle 3. basamak yoğun bakımda yatan, durumları ağır hastalardır. İddialar üzerine anestezi, reanimasyon uzmanları ve yoğun bakım uzmanlarından oluşan bir bilirkişi heyeti tarafından yapılan inceleme sonucunda, her 2 hastanın da Kovid-19 enfeksiyonu, kronik hastalıkları ve gelişen ağır respiratuar distres tablosuna bağlı olarak vefat ettikleri, vefatlarının iddia edildiği üzere oksijen gazıyla ilişkili olmadığı anlaşılmıştır. İlgili tarihte alınan tedbirlerle, oksijen sisteminde hiçbir aksaklığa meydan verilmemiştir. İddialar tamamen mesnetsizdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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