Konya'da 8 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 8 ayrı suçtan aranan ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 8 ayrı suçtan aranan ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "cinsel istismar" ve "hırsızlık" gibi suçlardan hakkında 8 ayrı dosyadan arama kaydı olan ve toplam 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emre Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA