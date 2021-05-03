Konya'da 8 aylık hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı
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Konya'da 8 aylık hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı

Konya'da 8 aylık hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da cezaevinden çıktıktan sonra 8 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldüren ve 2 yaşındaki kızını alarak kaçtıktan sonra yakalanan cinayet zanlısı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da cezaevinden çıktıktan sonra 8 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldüren ve 2 yaşındaki kızını alarak kaçtıktan sonra yakalanan cinayet zanlısı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokak'ta bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce eşini bıçakladığı için cezaevine giren Ramazan Menek (22) hakkında 28 Nisan tarihinde Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada eşinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine tahliye kararı verildi. Daha önce de kıskançlık nedeniyle eşiyle sürekli tartıştıkları öğrenilen Ramazan Menek, iddiaya göre kapının kendisine açılmaması üzerine balkondan eve girerek, 8 aylık hamile eşi Tuğba Menek'i boğazından ve göğüs bölgesinden bıçaklayarak öldürdü. Eşini bıçakladıktan sonra 2 yaşındaki kızını alıp kaçan katil zanlısını yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından cinayet zanlısı Ramazan Menek, saklandığı yerde yanında çocuğuyla birlikte yakalandı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya Adliyesine sevk edildi. Katil zanlısı Ramazan Menek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin 2 yaşındaki kızının ise devlet korumasına alındığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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