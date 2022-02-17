Konya'da 7 sokak köpeği ölüsü bulundu
AA, Mehmet Umay - Güncel
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Ereğli'de boş bir arazide, 7 sokak köpeği ölüsü bulundu.
Ereğli'de boş bir arazide, 7 sokak köpeği ölüsü bulundu.
Ereğli Belediyesi görevlisi Mehmet Baygut, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece Kutören mevkisinden sokak köpeği ölüsünün bulunduğu ihbarının yapıldığını söyledi.
Sabah bölgeye geldiklerinde 7 sokak köpeği ölüsü tespit ettiklerini anlatan Baygut, "Bunu yapanların bulunması için adli işlemleri başlatacağız." dedi.
AA / Mehmet Umay - Güncel