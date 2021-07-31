KONYA'DA 7 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA AİLENİN YAKINI KONUŞTU: BARIŞ OLACAKTI
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KONYA'DA 7 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA AİLENİN YAKINI KONUŞTU: BARIŞ OLACAKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 kişi gözaltına alındı (2)Konya'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren 7 kişilik Dedeoğulları ailesinin akrabası İzzet İnik, iki ailenin barışmak üzere olduğunu belirterek şunları söyledi: "Birkaç kişi araya girdi, 'Barışalım' diye. Barış olacaktı.

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 kişi gözaltına alındı (2)

Konya'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren 7 kişilik Dedeoğulları ailesinin akrabası İzzet İnik, iki ailenin barışmak üzere olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Birkaç kişi araya girdi, 'Barışalım' diye. Barış olacaktı. Dün gelen arkadaş tek başına gelmiş, arkada kim varsa kameraya görünenler. Kapının önünde önce Serpil ile oğlanı vuruyor. Yaşar Amca merdivende oturuyormuş, içeri girince onu vuruyor. Tek kişi yani. Daha sonra ahırın önünde iki kız hayvanlara sağım yapıyormuş onları, anne ile birini de evde otururken vuruyor. Eli sıkışıyor. Kız buna saldırıyor. Dönüp arabadan silahı sıkıyor. Milleti öldürdükten sonra gelip arabasından benzin alıp içeri döküyor, ateşe verip çıkıyor. Planlı. Onların hepsi evleri boş. Onların evlerinde de kamera var."

İnik, Yaşar Dedeoğulları'nın İngiltere'de yaşayan bir oğlunun bayram tatili için geldiğini ve dün geri döndüğünü söyledi.

KONYA'DA 7 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA AİLENİN YAKINI KONUŞTU: BARIŞ OLACAKTI
KONYA'DA 7 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA AİLENİN YAKINI KONUŞTU: BARIŞ OLACAKTI
KONYA'DA 7 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA AİLENİN YAKINI KONUŞTU: BARIŞ OLACAKTI
KONYA'DA 7 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA AİLENİN YAKINI KONUŞTU: BARIŞ OLACAKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KONYA'DA 7 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA AİLENİN YAKINI KONUŞTU: BARIŞ OLACAKTI - Haberler
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