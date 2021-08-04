Konya'da 7 kişinin katil zanlısı yakalandı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da 7 kişinin katil zanlısı yakalandı (2)

Konya'da 7 kişinin katil zanlısı yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'da 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun'un (33) yakalanmasıyla ilgili emniyet ve jandarma teşkilatını kutladı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'da 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun'un (33) yakalanmasıyla ilgili emniyet ve jandarma teşkilatını kutladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Meram'da geçtiğimiz hafta, 7 kişiyi canice katleden şahıs, Emniyet İstihbarat, Jandarma, Özel Harekat Birimlerimiz ile İl Emniyet Müdürlüğümüzün titiz çalışması sonucunda yakalandı. Emniyet ve jandarma teşkilatımızı kutluyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı
Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı
Katil zanlısı Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi tek tek anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti
Katil zanlısı Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi tek tek anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti
Konya'da 7 kişinin cinayet şüphelisinin bulunması için boş evlerde arama
Konya'da 7 kişinin cinayet şüphelisinin bulunması için boş evlerde arama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Seda Sayan Yıldız Tilbe
Spor Eda Erdem Fatih Terim Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya'da 7 kişinin katil zanlısı yakalandı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 19:44:29. #1.14#

title