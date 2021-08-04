Konya'da 7 kişinin katil zanlısı yakalandı
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Konya'da 7 kişinin katil zanlısı yakalandı

Konya'da 7 kişinin katil zanlısı yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Haberler | Güncel

KONYA'da, husumetli olduğu aynı aileden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evi ateşe vererek, kaçan Mehmet Altun (33) Bozkır ilçesinde dağlık arazide yakalandı.

KONYA'da, husumetli olduğu aynı aileden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evi ateşe vererek, kaçan Mehmet Altun (33) Bozkır ilçesinde dağlık arazide yakalandı.

Olay, cuma günü saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine gelen, 2010 yılından beri 'kedi' meselesinden husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in yakın bölgedeki başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aile fertleriyle bir süre konuştuktan sonra poşetten çıkardığı tabancayla ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları, eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları (35) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı incelemede, Mehmet Altun'un yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını ve saldırının ardından aracından aldığı bidonla evin birkaç noktasını ateşe vermek istediğini saptadı. Olay anı da güvenlik kamerasına yansıdı. 

KİRALIK ARACI TERK ETTİ, DAĞLIK ARAZİDE SAKLANDI

Mehmet Altun, kiraladığı aracı, kaçtığı kent merkezinden 140 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları'nın eteğinde bulunan Bozkır ilçesinde mahallenin yakınına bıraktı, olayın ardından 45 dakikada mahallesine ulaştığı belirtildi. Saldırının ardından da bu dağlık alanda Cinayet Büro Amirliği ve özel harekat ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) katıldığı arama çalışmalarının 5'inci gününde Mehmet Altun saklandığı yerde yakalandı. Altun'u gözaltına alan ekipler, şüpheliyi emniyete götürdü.


- Konya
Konya'da 7 kişinin katil zanlısı yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez

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