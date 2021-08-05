Konya'da 7 kişinin katil zanlısı, cinayetten önce aileye kendisini "belediye çalışanı" olarak tanıtmış
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Konya'da 7 kişinin katil zanlısı, cinayetten önce aileye kendisini "belediye çalışanı" olarak tanıtmış

Konya'da 7 kişinin katil zanlısı, cinayetten önce aileye kendisini 'belediye çalışanı' olarak tanıtmış
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan katil zanlısı Mehmet Altun'un emniyetteki sorgusunda, cinayetten önce kendisini belediye memuru olarak tanıtıp Dedeoğulları ailesinin evine girdiğini söylediği öğrenildi.

Konya'nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan katil zanlısı Mehmet Altun'un emniyetteki sorgusunda, cinayetten önce kendisini belediye memuru olarak tanıtıp Dedeoğulları ailesinin evine girdiğini söylediği öğrenildi.

Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde polis ve jandarma ekiplerinin arama tarama faaliyeti sırasında saklandığı mezarlıkta yakalanarak emniyete götürülen Altun'un burada verdiği ifadeye ulaşıldı.

Katil zanlısı Altun, Dedeoğulları ailesinin evine giderken tanınmamak için cerrahi maske kullandığını anlattı.

Kapıyı açanlara kendisini belediye memuru olarak tanıttığını belirten Altun, "Belediye memuru olduğumu söyleyince aile bahçede toplandı. Maskemi çıkarınca beni tanıdılar ancak silahı görünce bir şey yapamadılar." ifadelerini kullandı.

Altun, şu iddialarda bulundu:

"Dedeoğulları ailesinden mayıs ayında iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin tutuklandığı kavga nedeniyle bulundukları şikayetten vazgeçmelerini istedim, tartışma çıktı. Aile üyeleri üzerime yürüyünce cinayetleri işledim. Ailemin olayla ilgili hiçbir suçu yok."

Katil zanlısı Altun'un ifadesinde "Evi ateşe vermek istememin sebebi de kamera kayıt cihazını yakıp arkamda delil bırakmamaktı." dediği öğrenildi.

Altun'un olaydan sonra kaçtığı Bozkır ilçesi kırsalında yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiği ve ağaç diplerinde gizlendiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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