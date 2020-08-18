Konya'da 65 yaş ve üstü kişiler için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi KONYA Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

KONYA Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Karar gereği bu kişilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri, diğer saatler de ise sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildi.

Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü iller arasında yer alan Konya'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında bugün toplandı. Kurulda, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, diğer saatler de ise sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulmalarına karar verildi. Koronavirüs salgınının kontrol altında tutulması amacıyla kurulda alınan kararlar şöyle açıklandı: "65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin pazar yeri, AVM, piknik vb. alanlarında bulunmamalarına, toplu taşıma araçlarını kullanmamalarına, 21.08.2020 tarihinden itibaren salon, sokak, köy ve kır düğünü gibi organizasyonların en fazla 50 kişilik ve nikah merasimi şeklinde düzenlenmesine, bu etkinliklerde mutlaka maske-mesafe-hijyen kurallarına uyumun sağlanmasına, ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin ve 16 yaş altı vatandaşlarımızın (1. derece yakını olanlar hariç) bu merasimlere katılmamasına, bu merasimlerin aynı gün içerisinde olacak şekilde saat 22.00'ye kadar sonlandırılmasına ve en fazla 2 saat içinde bitirilmesine, ilimizde faaliyet gösteren kamu/özel tüm kurum ve kuruluşlarda öğünler haricinde çay-kahve-kahvaltı vb. organizasyonların yapılmamasına, fazla personel çalışan yerlerde imkan ölçüsünde öğle yemeklerinin birden fazla mekanda yenmesini sağlayacak uygulamalar yapılmasına, taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda vb. yerlerde yüz yüze taziye yapılmamasına karar verildi."

Kaynak: DHA