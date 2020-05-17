Konya'da 65 yaş üzeri vatandaşlar camilere koştu
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Konya'da 65 yaş üzeri vatandaşlar camilere koştu

Konya'da 65 yaş üzeri vatandaşlar camilere koştu Konya'da 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, sokağa çıkma izninin başlamasıyla birlikte camilere giderek, cami avlusunda namaz kıldı.

Konya'da 65 yaş üzeri vatandaşlar camilere koştu
17.05.2020 16:07 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:09

Konya'da 65 yaş üzeri vatandaşlar camilere koştu

KONYA - Konya'da 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, sokağa çıkma izninin başlamasıyla birlikte camilere giderek, cami avlusunda namaz kıldı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzun süredir evde kalan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında saat 12.00'de sokağa çıktı. Yaklaşık 2 aylık sürenin ardından ikinci kez evlerinden çıkan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar Mevlana Meydanında bulunan Selim Sultan Camisine ve tarihi Bedesten içinde bulunan Aziziye Camisine gitti. Burada bazı vatandaşlar sohbet ederken kimileri de cami avlusunda ibadetleri yerine getirdi. Namazını kılan vatandaşlar daha sonra çevredeki banklara oturarak sohbete devam etti. Ayrıca, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma izni saat 16.00 itibariyle sona erecek.

İzin kapsamında dışarıya çıkan Mehmet Bağcı, "Bugün 65 yaşındakilere müsaade ettiler. Çıktık mezarları ziyaret ettik. Sultan Selim Camisine geldik burada namazımızı kıldık, evimize döneceğiz. Ama memnunuz bu sistemden ve yasaklardan. Çünkü dışarıdakileri görüyoruz hepsi hüsran halindeler. Türkiye'nin haricindekilerin hepsi hüsrandalar" dedi.

Ömer Faruk Çavdarcı ise, mezarlığı ziyaret ettikten sonra Selimiye Camisinde namaz kılıp gezmeye çıktıklarını söyledi.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı tarafından devam ettirilen sokağa çıkma kısıtlaması Salı günü saat 24.00'e sona erecek.

Konya'da 65 yaş üzeri vatandaşlar camilere koştu

Kaynak: İHA

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