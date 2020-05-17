Konya'da 65 yaş üzeri vatandaşlar camilere koştu
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Konya'da 65 yaş üzeri vatandaşlar camilere koştu

Konya'da 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, sokağa çıkma izninin başlamasıyla birlikte camilere giderek, cami avlusunda namaz kıldı.

Konya'da 65 yaş üzeri vatandaşlar camilere koştu
17.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:46

Konya'da 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, sokağa çıkma izninin başlamasıyla birlikte camilere giderek, cami avlusunda namaz kıldı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzun süredir evde kalan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında saat 12.00'de sokağa çıktı. Yaklaşık 2 aylık sürenin ardından ikinci kez evlerinden çıkan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, Mevlana Meydanı'nda bulunan Selim Sultan Camii'ne ve tarihi Bedesten içinde bulunan Aziziye Camii'ne gitti. Burada bazı vatandaşlar sohbet ederken, kimileri de cami avlusunda ibadetlerini yerine getirdi. Namazını kılan vatandaşlar, daha sonra çevredeki banklara oturarak sohbet etti.

İzin kapsamında dışarıya çıkan Mehmet Bağcı, "Bugün 65 yaşındakilere müsaade ettiler. Çıktık mezarları ziyaret ettik. Sultan Selim Camii'ne geldik, burada namazımızı kıldık, evimize döneceğiz. Ama memnunuz bu sistemden ve yasaklardan. Çünkü dışarıdakileri görüyoruz, hepsi hüsran halindeler. Türkiye'nin haricindekilerin hepsi hüsrandalar" dedi.

Ömer Faruk Çavdarcı ise, mezarlığı ziyaret ettikten sonra Selimiye Camii'nde namaz kılıp gezmeye çıktıklarını söyledi. - KONYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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