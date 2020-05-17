Konya'da 65 yaş üstü vatandaşlara bayram tıraşı hizmeti
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Konya'da 65 yaş üstü vatandaşlara bayram tıraşı hizmeti

Konya'da 65 yaş üstü vatandaşlara bayram tıraşı hizmeti Konya'nın Derebucak ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, korona virüs salgınına karşı sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlara bayram tıraşı hizmeti sunuyor.

Konya'da 65 yaş üstü vatandaşlara bayram tıraşı hizmeti
17.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:56

Konya'da 65 yaş üstü vatandaşlara bayram tıraşı hizmeti

KONYA - Konya'nın Derebucak ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, korona virüs salgınına karşı sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlara bayram tıraşı hizmeti sunuyor.

Derebucak Kaymakamlığı, ilçe genelinde sosyal güvencesi ve kimsesi olmayan 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasını da göz önünde bulundurup yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde bayram tıraşı ihtiyacını da düşünerek örnek bir uygulamaya imza attı. Vefa Sosyal Destek Grubu'na ilçede faaliyet gösteren berberleri de dahil eden Kaymakamlık, berberleri 65 yaş üstü erkek vatandaşların evlerine göndermeye başladı. Mahallelerde evlerinin önüne inen ya da bahçesine çıkan vatandaşların maske ve eldiven takarak hijyen kurallarına uyan berberler tarafından bayram tıraşları yapılıyor.

Çamlık Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Alim Daban, uygulamadan çok memnun kaldığını belirterek, "Yaklaşan bayram için nasıl tıraş olacağımı düşünüyordum. Hadi sakal tıraşını kendimiz oluyorduk ama bu saçımı nasıl keseceğim diye düşünüyordum. Allah razı olsun kaymakamımızdan en üst kademedeki cumhurbaşkanımıza kadar. Allah böyle devlet adamlarımızı başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

Uygulama kapsamında evinin önünde tıraş olan 71 yaşındaki Durmuş Aslan da, böyle bir uygulamanın kendisi için de sürpriz olduğunu dile getirerek, "Dışarıya çıkamayınca nasıl tıraş olacağımızı kara kara düşünüyorduk. Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Vatandaşlarımız bu uygulamadan çok memnun kaldı"

Derebucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu Başkanı Ali Özdemir, kaymakamlık olarak Covid-19 salgını dolayısıyla ilçelerde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları olarak Derebucak ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü ve kronik hasta olan vatandaşların her türlü temel ihtiyaçlarının karşılanmasından maaşının teslim edilmesine kadar tüm taleplerini yerine getirmeye çalıştıklarını anlatarak, ilçe kaymakamlığı olarak yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Türkiye'de ilk olarak uygulamaya geçirdiklerini düşündükleri örnek bir proje başlattıklarını belirtti. Bu kapsamda özellikle sosyal güvencesi ve kimsesi olmayan 65 yaş üstü erkek vatandaşların bayram tıraşı ihtiyacı için ikamet ettikleri adreslerine berber hizmeti götürmeye başladıklarını anlatan Özdemir, "Vatandaşlarımız da bu uygulamadan çok memnun kaldı. Şu ana kadar yürütülen çalışmalarla onların da hayır dualarını almaktayız. Kaymakamımız Coşkun Doğan Bey başkanlığında yaptığımız bir toplantıda bu projeyi Derebucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu olarak hayata geçirme kararı aldık. Berberlerimizle yapılan protokole göre, ilçemizde bulunan 4 berber, Derebucak Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi olarak 16-19 Mayıs 2020 tarihleri arasında 2022 sayılı Kanun kapsamında bulunan 65 yaşından büyüklerimizin bayram tıraşını hijyen kurallarına dikkat ederek evlerinde yapacaklar. Uygulama kapsamında vefa çalışma gruplarına dahil edilen berberlerimiz tüm masraflarını kaymakamlığımız tarafından karşılanmak kaydıyla evlerinin önünde, bahçesinde vatandaşımızı açık havada Covid-19 ve hijyen kurallarına uyarak tıraşlarını gerçekleştirmeye başladılar" şeklinde konuştu.

Konya'da 65 yaş üstü vatandaşlara bayram tıraşı hizmeti

Kaynak: İHA

Manşet

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