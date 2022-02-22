Konya'da 65 ton kaçak tütün ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da 65 ton kaçak tütün ele geçirildi

AA, Savaş Güler - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da 65 ton kaçak tütün ele geçirildi

Beyşehir'de hediyelik eşya satan iş yerinde ele geçirilen yaklaşık 65 ton gümrük kaçağı tütüne el konuldu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Beyşehir'de hediyelik eşya satan iş yerinde ele geçirilen yaklaşık 65 ton gümrük kaçağı tütüne el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, müzik aletleriyle hediyelik eşya satışı yapılan iş yerinde, kaçak tütün satışı yapıldığı ihbarını aldı.

İş yerinin yanı sıra bir evle depo ve araçta yapılan aramada, 64,6 ton kıyılmış gümrük kaçağı tütün, 465 bin 200 boş makaron, 17 bin 840 bandrolsüz doldurulmuş makaron, pompalı tüfek ve av tüfeği ele geçirdi.

AA / Savaş Güler - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Beyşehir, Tütün, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title