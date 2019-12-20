Konya'da 63 bin 300 litre kaçak akaryakıt yakalandı
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Konya'da 63 bin 300 litre kaçak akaryakıt yakalandı

Konya'da bir arazide 56 adet plastik tank içerisinde 63 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

20.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:14
Konya'da 63 bin 300 litre kaçak akaryakıt yakalandı

'da bir arazide 56 adet plastik tank içerisinde 63 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez Karatay ilçesinde bir arazide şüphe üzerine 56 adet plastik tank kontrol edildi. Yapılan aramada plastik tanklar içerisinde bulunan 63 bin 300 litre kaçak akaryakıta el konuldu. Olayla ilgili yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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