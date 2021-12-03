Konya'da 6 milyon 387 bin 600 makaron ele geçirildi.

KONYA (AA) - Konya'da kaçak tütün ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 6 milyon 387 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde, kaçak tütün satışına yönelik faaliyet gösteren 4 iş yeri ile 5 depo tespit etti.

Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere yaptığı baskında, 6 milyon 387 bin 600 makaron, 16 bin 520 makarona doldurulmuş sigara paketi, 2 bin 491 kilogram tütün, 113 kilogram nargile tütünü, 156 paket pipo tütünü, 16 bin 510 sahte bandrol, 165 sigara doldurma aparatı, 500 bin sigara sarma kağıdı ile çeşitli materyaller ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden 3'ü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.