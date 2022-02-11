Konya'da 6 milyon 160 bin kaçak makaron ele geçirildi

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen operasyonda, 6 milyon 160 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesindeki bir depoda piyasaya sürülmek üzere bekletilen yüklü miktarda kaçak tütün olduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen ekiplerin depoya yaptığı operasyonda, 510 kilogram kaçak sigara tütünü ele geçirildi.

Genişletilen çalışma kapsamında, durdurulan bir kamyon ile iki kamyonette 6 milyon 160 bin makaron bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.