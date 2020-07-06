Konya'da 6 kişinin yaşadığı 2 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Konya'da 6 kişinin yaşadığı 2 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Konya'nın Yunak ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 ev karantinaya alındı.

Konya'da 6 kişinin yaşadığı 2 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
06.07.2020 23:13 | Son Güncelleme: 07.07.2020 00:30

Konya'nın Yunak ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 ev karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Yığar Mahallesi'nde 6 kişide tespit edilen pozitif vaka sonucu Yunak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla söz konusu kişilerin yaşadığı 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı.

Salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak için alınan karantina kararının 14 gün boyunca devam edeceği belirtildi.

Kararın ardından evler giriş ve çıkışlara kapatıldı. Vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek gurubunun karşılayacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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