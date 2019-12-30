Konya'da 6 ilçesinde eğitime kar engeli
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Konya'da 6 ilçesinde eğitime kar engeli

Konya'nın Hadim, Taşkent, Ahırlı, Bozkır, Akören ve Güneysınır ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

30.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:32
Konya'da 6 ilçesinde eğitime kar engeli

'nın , , , Bozkır, Akören ve Güneysınır ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Konya kent merkezi ve ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Hadim, Taşkent, Ahırlı, Bozkır, Akören ve Güneysınır ilçelerindeki okullarda eğitime bugün ara verildi.

Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.

Kaynak: AA
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