Konya'da 55 yaşındaki işçi iş yerindeki yatağında ölü bulundu
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Konya'da 55 yaşındaki işçi iş yerindeki yatağında ölü bulundu

Konya'da 55 yaşındaki işçi iş yerindeki yatağında ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Kulu ilçesinde 55 yaşındaki bir işçi, dinlenmek için uzandığı yatağında iş arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu.

Konya'nın Kulu ilçesinde 55 yaşındaki bir işçi, dinlenmek için uzandığı yatağında iş arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kulu Katır Tepesi mevkiinde bulunan Küçük Sanayi Sitesinde mobilya atölyesinde çalışan Kader Alptuğ (55), dinlenmek için iş yerinde bulunan yatağında uyudu. İş arkadaşları tarafından yaklaşık 2 saat sonra uyandırılmak istenen Kader Alptuğ'un, kaldırılamaması üzerine ambulansa haber verildi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kader Alptuğ'un hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı iş yerinde incelemelerde bulundu. Cihanbeyli ilçesinden gelen Olay Yeri İnceleme ekibi de, iş yerinde incelemelerde bulundu. Polisin yaptığı incelemelerin ardından Kader Alptuğ'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp kurumuna gönderildi.

İş yerinde çalışan diğer işçilerin ifadesine göre, Kader Alptuğ'un daha önce mide ameliyatı geçirdiği ve bir süredir yemek yemediği öne sürüldü. - KONYA

Konya'da 55 yaşındaki işçi iş yerindeki yatağında ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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