Konya'da 525 bin 200 makaron ele geçirildi
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Konya'da 525 bin 200 makaron ele geçirildi

Konya'da 525 bin 200 makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 525 bin 200 gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 525 bin 200 gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, merkez Karatay ilçesindeki 3 iş yerine baskın düzenledi.

Polis, iş yerleri ile bir araçta yaptığı aramalarda, 525 bin 200 bandrolsüz makaron, 954 paket sigara ve 5 kilo 400 gram nargile tütünü buldu.

Operasyon kapsamında 3 zanlı gözaltına alındı.

Konya'da 525 bin 200 makaron ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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