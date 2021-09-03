Konya'da 525 bin 200 makaron ele geçirildi

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 525 bin 200 gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 525 bin 200 gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, merkez Karatay ilçesindeki 3 iş yerine baskın düzenledi.

Polis, iş yerleri ile bir araçta yaptığı aramalarda, 525 bin 200 bandrolsüz makaron, 954 paket sigara ve 5 kilo 400 gram nargile tütünü buldu.

Operasyon kapsamında 3 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler