Konya'da 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Konya'da 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel
Konya'da 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Konya'da 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

KONYA (AA) - Konya'da 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Hırsızlık Şubesi Büro Amirliği ekipleri, 17 hırsızlık suçundan aranan, 16 faili meçhul olayın şüphelisi olan ve 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B'nin (22) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttüğü 5 aylık fiziki takip sonucunda R.B'nin belli bir ikamet adresinin olmadığını, inşaat ve metruk binalarda kaldığını tespit etti.

Polis, dün merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi'ndeki babasının evine geldiğini belirlediği R.B'yi gözaltına aldı. Bu sırada hükümlünün kardeşi polis ekiplerine saldırdı.

Gözaltına alınan 2 kardeş emniyete götürüldü.

Firari hükümlü R.B, polis ekiplerince cezaevine gönderildi. Kardeş K.B. hakkında ise "görevli memura mukavemet, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlarından işlem yapıldı.

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AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri

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