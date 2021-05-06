Konya'da, 5 ton mazgal hırsızlığının 2 şüphelisi adliyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da, 5 ton mazgal hırsızlığının 2 şüphelisi adliyede

Konya'da, 5 ton mazgal hırsızlığının 2 şüphelisi adliyede
Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA - Haberler | Güncel

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, fabrikadan 5 ton mazgal çaldığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan K.T. ve U.S.B., adliyeye sevk edildi.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, fabrikadan 5 ton mazgal çaldığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan K.T. ve U.S.B., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Kargacı Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada meydana geldi. Fabrikadan 5 ton demir mazgal çalındığı ihbarı üzerine Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu mazgalları çaldığı şüphesiyle K.T. ve U.S.B., gözaltına alındı. Sorgularının ardından 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Jandarma, çalınan mazgalların bulunması için de çalışmalarını sürdürüyor.   


Konya'da, 5 ton mazgal hırsızlığının 2 şüphelisi adliyede
Konya'da, 5 ton mazgal hırsızlığının 2 şüphelisi adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

'Adınız cinayete karıştı' diyerek 5 kişiyi dolandıran suç örgütü liderinin savunması pes dedirtti
"Adınız cinayete karıştı" diyerek 5 kişiyi dolandıran suç örgütü liderinin savunması pes dedirtti
Baba ve 17 yaşındaki oğlu arazide öldürüldü! Çifte cinayetin nedeni pes dedirtecek cinsten
Baba ve 17 yaşındaki oğlu arazide öldürüldü! Çifte cinayetin nedeni pes dedirtecek cinsten
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ersin Tatar Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Ebru Yaşar Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Salih Uçan Cyle Larin Gökhan Töre Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Konya'da, 5 ton mazgal hırsızlığının 2 şüphelisi adliyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 13:09:16. #1.14#

title