Konya'da, 5 ton mazgal hırsızlığının 2 şüphelisi adliyede

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, fabrikadan 5 ton mazgal çaldığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan K.T. ve U.S.B., adliyeye sevk edildi.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, fabrikadan 5 ton mazgal çaldığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan K.T. ve U.S.B., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Kargacı Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada meydana geldi. Fabrikadan 5 ton demir mazgal çalındığı ihbarı üzerine Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu mazgalları çaldığı şüphesiyle K.T. ve U.S.B., gözaltına alındı. Sorgularının ardından 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Jandarma, çalınan mazgalların bulunması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA