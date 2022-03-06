Konya'da 5 ilçedeki elektrik kesintisi sona erdi

MERAM, KONYA (DHA) - KONYA'da yoğun kar yağışı sonrası 5 ilçede yaşanan elektrik kesintisinin dün itibariyle tamamen sona erdiği belirtildi.

Kentte geçen çarşamba akşamı başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası Akşehir, Ilgın, Tuzlukçu, Doğanhisar ve Yunak ilçelerinde elektrik kesintisi yaşandı. Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada, dün itibariyle elektrik kesintisinin tamamen sona erdiği belirtildi.Yapılan açıklamada,"2 Mart Çarşamba akşamı Akşehir, Ilgın, Tuzlukçu, Doğanhisar ve Yunak'ta mevsim normallerinin üzerindeki yoğun kar yağışı ve rüzgar sonrasında hatlarımızda oluşan buz yükleri nedeniyle elektrik kesintileri yaşanmıştır. Bu olay akabinde mevcut 80 personel ve 30 araca ilave olarak hemen aynı akşam bölgeye 65 personel ve 25 araç daha gönderilmiştir. Söz konusu kar yağışı ve rüzgar sonucunda sadece Tuzlukçu ve Doğanhisar'ın ilçe merkezlerinde elektrik tamamen kesilmiş, buralara da ertesi gün içerisinde elektrik verilmiştir. Bu ilçelerdeki toplam 192 mahalleden ise 134'ünde elektrik kesintisi yaşanmıştır. Kesintilerden etkilenen abonelerin yüzde 95'ini kapsayan 105 mahalleye ertesi gün (perşembe) enerji verilmiştir. 5 Mart Cumartesi günü itibariyle ise tüm mahallelere elektrik verilmiştir. Bu çerçevede trafo bölgesi bazında enerjisiz yerimiz bulunmamakta olup münferit oluşmuş arızalara da ekiplerimiz hızlı olarak müdahale etmektedir" denildi.