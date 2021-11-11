Konya'da 5 hırsızlık ve yağma olayının şüphelisi suçüstü yakalandı - Haberler
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Konya'da 5 hırsızlık ve yağma olayının şüphelisi suçüstü yakalandı

AA / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel
Konya'da 5 hırsızlık ve yağma olayının şüphelisi suçüstü yakalandı

Konya'da bir haftada 5 farklı adreste yaşanan hırsızlık ve yağma olaylarının şüphelisi, bir başka hırsızlık girişiminde suçüstü yakalandı.

KONYA (AA) - Konya'da bir haftada 5 farklı adreste yaşanan hırsızlık ve yağma olaylarının şüphelisi, bir başka hırsızlık girişiminde suçüstü yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğince Selçuklu ilçesinde bir haftada 5 evin kapıları kırılarak gerçekleştirilen yağma ve hırsızlık olaylarının zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bölgede devriyelerini yoğunlaştıran polis ekipleri, Buhara Mahallesi'nde gece saatlerinde A.T'nin (25) hırsızlık yapmaya hazırlandığını tespit etti.

Fark edildiğini anlayınca yaya olarak kaçmaya başlayan zanlı ile polis arasında 2 kilometre kovalamaca yaşandı. Kovalamacada bir polis ayağından yaralandı.

Yakalanacağını anlayan şüpheli, üzerinde taşıdığı silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulundu.

Polislerce etkisiz hale getirilen A.T, silahı ve hırsızlık olaylarında kullandığı aletlerle gözaltına alındı. Hırsızlıktan 11 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Konya'da 5 hırsızlık ve yağma olayının şüphelisi suçüstü yakalandı

AA / Serhat Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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