Konya'da 5 düğünde 7 silah ele geçirildi

07.10.2019 16:51

KONYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 düğünde yapılan denetimlerde 7 silah ele geçirildi.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli mahallelerdeki düğünlerde silah atıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Düğün yerlerinde inceleme yapan polis, 5 düğünde 1'i tüfek, 6'sı tabanca olmak üzere 7 silah ele geçirdi. Silah kullananlarla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA