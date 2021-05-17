Konya'da 5 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da 5 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya'da 5 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 5 bin 800 uyuşturucu hap ve 775 gram uyuşturucu madde yakalanırken, 42 şahıs ise gözaltına alındı.

Konya'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 5 bin 800 uyuşturucu hap ve 775 gram uyuşturucu madde yakalanırken, 42 şahıs ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 5 bin 800 uyuşturucu hap ve 775 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Suç unsuru 5 bin lira para, 10 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız tüfeğe de el konuldu. Bu suçlarla ilgili yakalanan 42 şahıs gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde de hırsızlık, yağma ve çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs ise yakalandı. Öte yandan, tam kapanma sürecinde yapılan denetimlerde bin 578 şahsa işlem yapılırken, 12 ruhsatsız umuma açık iş yeri sorumlusu hakkında da adli işlem yapılarak iş yerleri mühürlendi. - KONYA

Konya'da 5 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi
Konya'da 5 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi
Konya'da 5 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi
Konya'da 5 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Taksim'de 10 bin doları gasbedilen Ummanlı turist gözyaşlarına boğuldu
Taksim'de 10 bin doları gasbedilen Ummanlı turist gözyaşlarına boğuldu
Tartıştığı oğlu ekmek bıçağıyla saldırdı! Can havliyle komşularına sığındı
Tartıştığı oğlu ekmek bıçağıyla saldırdı! Can havliyle komşularına sığındı
Bir süredir haber alınmayan yaşlı kadın, mutfaktaki sandalye üzerinde ölü bulundu
Bir süredir haber alınmayan yaşlı kadın, mutfaktaki sandalye üzerinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Lale Karabıyık Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Sibel Can Hande Erçel Nur Fettahoğlu Jennifer Lopez
Spor Arda Turan Ozan Tufan Caner Erkin Şenol Güneş Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya'da 5 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 13:01:55. #1.16#

title