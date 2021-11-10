Konya'da, 5.1'lik deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor

KONYA'da, pazartesi akşamı meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor. Depremde şu ana kadar 2 evin yıkıldığı, 9'u ağır olmak üzere, 151 yapının hasar gördüğü tespit edildi. 1 bina için de acil yıkım kararı verildi. AFAD görevlileri 2 farklı mahalleye de toplam 8 çadır kurdu.

Konya, pazartesi günü saat 20.43'te 5.1 büyüklüğündeki depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Meram ilçesi Kızılören Mahallesi olarak saptadığı deprem paniğe neden oldu. Sarsıntıyla birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki depremin merkez üssü Kızılören ile yakınındaki mahallelerde kerpiç evler hasar gördü. Deprem sırasında evinden çıkmaya çalışan 1 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda AFAD ve sağlık görevlisi sevk edildi. Bu bölgedeki mahallerde bazı vatandaşlar geceyi ateş yakıp sokakta geçirdi.

Deprem sonrası AFAD ekiplerinin hasar tespit çalışması yaptığı 17 mahalleden en fazla hasar gören Kızılören Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Ali Atar, "Mahallede hasar tespitleri devam ediyor. Acil yıkım kararı verilen evler var, onlarda da yıkım gerçekleştirilecek. Mahallemize barınmak için çadırlar da kuruldu. Yaralarımız sarılıyor" dedi.