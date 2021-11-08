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Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Konya'nın Meram ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

KONYA (AA) - Merkez üssü Konya'nın Meram ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Meram olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 10,61 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

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