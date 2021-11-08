Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

KONYA (AA) - Merkez üssü Konya'nın Meram ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Meram olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 10,61 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.