Konya'da 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Konya'da düzenlenen operasyonda 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Konya'da düzenlenen operasyonda 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Karapınar ilçesinden Kayseri'ye kaçak akaryakıt götürüleceği ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, kaçak akaryakıtın götürüleceği iki tırı, ilçeden çıkış yapacağı esnada durdurdu.
Araçlarda, 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Tır sürücüleri gözaltına alınırken, kaçak akaryakıta da el konuldu.