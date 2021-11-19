Konya'da 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Konya'da 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Konya'da "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

KONYA (AA) - Konya'da "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmada firari hükümlü Y.D'nin (46) arkadaşlarının evinde kaldığını tespit etti.

Ekiplerin yaptığı bir haftalık çalışma neticesinde Y.D'nin, Ulubey Mahallesi civarında olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, Y.D'yi mahallede saatler süren takip sonucu yakaladı.

"Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Mansur Yavaş Ankara'daki patlamanın asıl nedenini paylaştı: Doğal gaz zannedildi ama tüp patlaması olduğu kesinleşti

Mansur Yavaş Ankara'daki patlamanın asıl nedenini paylaştı: Doğal gaz zannedildi ama tüp patlaması olduğu kesinleşti

 Fotoğraf makinesi siparişi veren adam, kutuyu açtığında çürük fındıkla karşılaştı: Bari sağlam gönderseydiniz

Fotoğraf makinesi siparişi veren adam, kutuyu açtığında çürük fındıkla karşılaştı: Bari sağlam gönderseydiniz

 KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ VAHŞET; EKİCİ AİLESİNİN CENAZELERİ EVDEN ÇIKARILDI

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ VAHŞET; EKİCİ AİLESİNİN CENAZELERİ EVDEN ÇIKARILDI

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title