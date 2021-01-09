4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü mutfak dolabındaki özel bölmede yakalandı

Konya'da 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, saklandığı evde bulunan mutfak dolabındaki özel bölmede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmak" ve "tehdit" gibi suçlardan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.K'yi (35) yakalamak için çalışma başlattı.

Hükümlü, Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda mutfak dolabının içindeki özel bölmeden çıkartılarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Ş.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler