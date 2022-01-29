4 sağlık çalışanının darbedilmesi güvenlik kamerasında

KONYA (AA) - Konya Şehir Hastanesi'nde görevli 4 sağlık çalışanının dün 3 hasta yakını tarafından darbedilmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırması, olayı gören bazı doktorların arbedeyi sonlandırmaya çalışması yer alıyor.

Konya Şehir Hastanesi'nde dün sağlık çalışanları N.Ö, B.Ö, A.Ş. ile C.A.Y, yüksekten düşme şikayetiyle gelen hastanın yakınları tarafından darbedilmiş, Ö.E, M.Ş. ve K.Ş. gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.E. tutuklanmış, M.Ş. ile K.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.