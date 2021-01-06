Konya'da, 4 milyon liralık kaçak cep telefonları ele geçirildi
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Konya'da, 4 milyon liralık kaçak cep telefonları ele geçirildi

06.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:56
Konya'da, 4 milyon liralık kaçak cep telefonları ele geçirildi

KONYA'da, gümrük kaçağı cep telefonlarının piyasaya sürülmeye hazırlandığı 2 iş yerine baskın düzenlendi.

KONYA'da, gümrük kaçağı cep telefonlarının piyasaya sürülmeye hazırlandığı 2 iş yerine baskın düzenlendi. Polisin aramalarında, piyasa değeri 4 milyon lira olan 2 bin 613 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesindeki 2 iş yerinde, piyasaya sürülmek istenen gümrük kaçağı cep telefonlarının bulundurulduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, iş yerlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, piyasa değeri 4 milyon lira olan 2 bin 613 gümrük kaçağı cep telefonunu ele geçirdi. Operasyon kapsamında, 2 kişiye yönelik adli işlem başlattı.


Konya'da, 4 milyon liralık kaçak cep telefonları ele geçirildi
Konya'da, 4 milyon liralık kaçak cep telefonları ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

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