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Konya'da 4 kişi sobadan zehirlendi

Konya'da 4 kişi sobadan zehirlendi
AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esence Mahallesi'nde ikamet eden Murat A. (41), Halime A (40), Muhammet A (7) ve Fadime A (16) odalarında bulunan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

Esence, Konya, Güncel, Haber

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