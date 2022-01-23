Konya'da 4 kişi sobadan zehirlendi
AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esence Mahallesi'nde ikamet eden Murat A. (41), Halime A (40), Muhammet A (7) ve Fadime A (16) odalarında bulunan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri