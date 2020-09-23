Konya'da 4 bin 5 motosiklet trafikten men edildi
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Konya'da 4 bin 5 motosiklet trafikten men edildi

23.09.2020 20:05 | Son Güncelleme: 23.09.2020 20:09
Konya'da 4 bin 5 motosiklet trafikten men edildi

Konya'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde 4 bin 5 motosikletin trafikten men edilmesine karar verildi.

Konya'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde 4 bin 5 motosikletin trafikten men edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için çevreye rahatsızlık veren motosikletlere yönelik olarak gerçekleştirilen denetimlerin yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Denetimlerde 1505 tescilsiz, 875 tescilli, 901 hacizli ve yakalamalı, 724 diğer maddelerden olmak üzere 4 bin 5 motosiklet hakkında işlem yapıldığı, trafikten men edilen motosikletlerin şehir otoparkına çekildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

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