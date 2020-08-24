Konya'da 4 bin 241 sokak köpeği gönüllü olarak sahiplendirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konya'da 4 bin 241 sokak köpeği gönüllü olarak sahiplendirildi

Konya Büyükşehir Belediyesi Gönüllü Hayvan Dostları Projesi ile sokaktaki başıboş veya sahipleri tarafından sokağa terk edilen 4 bin 241 köpeği rehabilite edip gönüllük esası ile sahiplendirdi.

Konya'da 4 bin 241 sokak köpeği gönüllü olarak sahiplendirildi
24.08.2020 11:23 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:34

Konya Büyükşehir Belediyesi Gönüllü Hayvan Dostları Projesi ile sokaktaki başıboş veya sahipleri tarafından sokağa terk edilen 4 bin 241 köpeği rehabilite edip gönüllük esası ile sahiplendirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılından bu yana Türkiye'ye örnek olan "Gönüllü Hayvan Dostları Projesi" başarıyla uygulanıyor. Proje; Türkiye'nin en büyük ve en modern Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde yer alan hayvanların yeniden sağlığına kavuşarak doğal yaşam alanlarına geri dönmelerine yönelik entegrasyonlarının gerçekleştirilmesini ve Konya şehir merkezi dışındaki kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlara gönüllülük esasına dayanarak sahiplendirilmesini amaçlıyor.

4 bin 241 sokak köpeği gönüllü olarak sahiplenildi

Türkiye'de bir ilk olarak başlanan projenin dördüncü yılına girdiğini söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Sahipsiz sokak hayvanlarını sıcak bir yuva ile buluşturmayı amaçladığımız Gönüllü Hayvan Dostları Projesi başarıyla uygulanmaya devam ediyor. Bir gönüllünün en fazla üç köpeği sahiplendiği projede bugüne kadar bin 578 vatandaşımız, 4 bin 241 köpeği gönüllü olarak sahiplendi. Bu rakamlar da projenin başarısını ortaya koyuyor" dedi.

Köpek başına aylık 125 TL destek

Konya merkez dışındaki 28 ilçede gerçekleştirilen projede Konya Büyükşehir Belediyesi, köpek başına aylık 125 TL destek veriyor. Ayrıca, "e-pati" ismi verilen bir program ile sahiplendirilen hayvanların periyodik kontrolleri, gelişim durumları, aşıları, gıda desteklemeleri web sayfaları ve uygulamalar yardımı ile sürekli takip ediliyor. Projeden faydalanarak sokak hayvanlarını sahiplenen gönüllüler de uygulamadan memnun. Köpeklerin kendilerine arkadaş ve evlerinin koruyucusu olduğunu söyleyen gönüllüler verilen destek ile de ihtiyaçlarının giderildiğini belirtti. Konya Büyükşehir sınırlarındaki tüm kırsal mahallelerde ikamet eden vatandaşlar projeden faydalanabiliyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor Güncel
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Cinsellik
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var Medya
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Güncel
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar Ekonomi
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
Spor Yazarı Mehmet Demirkol, beIN Sports'tan ayrıldığını duyurdu Spor
Spor Yazarı Mehmet Demirkol, beIN Sports'tan ayrıldığını duyurdu
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Uçuk fiyatlarıyla dikkat çeken sosyetik mekandaki maske kavgasında yumruklar havada uçuştu
Uçuk fiyatlarıyla dikkat çeken sosyetik mekandaki maske kavgasında yumruklar havada uçuştu
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Giresun'daki sel felaketinin ardından şehirdeki yollar büyük ölçüde tahrip oldu
Giresun'daki sel felaketinin ardından şehirdeki yollar büyük ölçüde tahrip oldu
Erdoğan'ın hocası anlattı: Zekasıyla, boyuyla, posuyla öne çıkan bir öğrenciydi
Erdoğan'ın hocası anlattı: Zekasıyla, boyuyla, posuyla öne çıkan bir öğrenciydi
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 460,4 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 460,4 liradan işlem görüyor
Ezgi Mola, çocuklar için açılan İhmal ve İstismarı Önleme Merkezin'in açılışında duygusal anlar yaşadı
Ezgi Mola, çocuklar için açılan İhmal ve İstismarı Önleme Merkezin'in açılışında duygusal anlar yaşadı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Son Dakika: MHP Genel Başkanı, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasını değerlendirdi
Son Dakika: MHP Genel Başkanı, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasını değerlendirdi
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 7'ye yükseldi
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 7'ye yükseldi
Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor
Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı
Anahtarlık görünümlü suikast silahı ele geçirildi
Anahtarlık görünümlü suikast silahı ele geçirildi
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Donald Trump Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Demet Akalın Şeyma Subaşı Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Jose Sosa Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel İzmir Adana Bursa
Şu an buradasınız: Konya'da 4 bin 241 sokak köpeği gönüllü olarak sahiplendirildi - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 12:19:25. #1.14#
title