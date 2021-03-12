Konya'da 4 bin 117 adet kaçak ilaç ele geçirildi
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Konya'da 4 bin 117 adet kaçak ilaç ele geçirildi

12.03.2021 18:21 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:29
Konya'da 4 bin 117 adet kaçak ilaç ele geçirildi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda yurda kaçak getirildiği tespit edilen 4 bin 117 adet ilaç ele geçirildi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda yurda kaçak getirildiği tespit edilen 4 bin 117 adet ilaç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamındaki suçlara yönelik çalışma yaptı.

Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir şüpheliye ait ikamet ve iş yerine operasyon düzenleyen polis ekibi 4 bin 117 adet kaçak ilaç ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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