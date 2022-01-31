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Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KONYA (İHA) - Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında Konya kent merkezinde de hissedilen bir deprem yaşandı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, merkez üssü Meram ilçesi Kızılören Mahallesi olan 4.2 büyüklüğündeki deprem 6.99 km derinlikte meydana geldi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ

Deprem sonrası bir açıklama yapan Konya Valisi Vahdettin Özkan da Meram ilçesinde saat 12.30 sıralarındaki 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirterek, "An itibariyle herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Taramalarımız devam etmektedir. Meram ilçesi ve çevresinde depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah beterinden korusun" dedi.

(İHA)

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İhlas Haber Ajansı - Güncel

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