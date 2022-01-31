Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

MERAM, KONYA (DHA) - KONYA'da, merkez üssü Meram ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meram ve çevre ilçelerde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da hasar yaşanmadı.

Afad verilerine göre, Meram ilçesinde saat 12.30'da, 6.99 kilometre derinlikte, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem merkezine en yakın Kızılören Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Atar, "Depremi hissetik. Daha önce yaşananla aynıydı. Mahalle kısa süreli panik yaşadı ama herkes normale döndü. Herhangi bir can kaybı, yaralanma ve hasar olmadı" dedi.