Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
AA, Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Konya'nın Meram ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MERAM, KONYA (AA) - Konya'nın Meram ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.30'da Konya'nın Meram ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel