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Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

AA, Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Meram ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MERAM, KONYA (AA) - Konya'nın Meram ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.30'da Konya'nın Meram ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Deprem, Konya, Meram, AFAD, Güncel, Haber

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