Konya'da 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA, Serhat Çetinkaya - Güncel
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Konya'da çok sayıda hırsızlık suçundan 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evde gözaltına alındı.
KONYA (AA) - Konya'da çok sayıda hırsızlık suçundan 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evde gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, aranan A.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Polisin 21 gün süren çalışmasıyla, "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "hırsızlık" ve "oto hırsızlığı" suçlarından 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Serhat Çetinkaya - Güncel