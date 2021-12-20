Konya'da 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari evdeki gizli bölmede yakalandı - Haberler
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Konya'da 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari evdeki gizli bölmede yakalandı

Konya'da 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari evdeki gizli bölmede yakalandı
AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya'da 27 suç kaydı olan ve yağma suçlarından 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, evdeki dolabın arkasına yapılan gizli bölmede yakalandı.

KONYA (AA) - Konya'da 27 suç kaydı olan ve yağma suçlarından 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, evdeki dolabın arkasına yapılan gizli bölmede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "yağma ve birden fazla kişi ile gece yağma" suçundan kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası bulunan Burak K'nin (31)yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Konya'da hırsızlık ve yağma suçlarından 27 suç kaydı olan hükümlünün yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, zanlının kaldığı yerin belli olmadığı ve çok sayıda ikamet değiştirdiği tespit edildi.

Dolabın arkasındaki gizli bölme polisin dikkatinden kaçmadı

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 15 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından Burak K'nin Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde bir evde kaldığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda ekipler, Burak K'yi dolabın arkasına yapılan gizli bölmede yakaladı.

Burak K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri

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