35 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler
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35 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Haberler.com, Savaş Güler - Güncel
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35 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Konya'da kasten öldürme suçundan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evde yakalandı.

KONYA (Haberler.com) - "Kasten Öldürme ve Ruhsatsız Silah Bulundurma" suçundan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. gözaltına alındı. Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 36 yaşındaki S.D.'nin yakalanması için çalışma başlatırken belirlenen adrese düzenlenen operasyonda S.D. saklandığı evde yakalandı.

35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haberler.com - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Konya, Güncel, Haber

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