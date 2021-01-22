Konya'da 35 bin 616 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Konya'da 35 bin 616 uyuşturucu hap ele geçirildi

22.01.2021 20:25 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:28
Konya'da 35 bin 616 uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya'da 35 bin 616 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

Konya'da 35 bin 616 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu hap satılacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Selçuklu ilçesinde bir kişinin üzerinde ve valizlerinde sentetik eczadan oluşan 35 bin 616 hap buldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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