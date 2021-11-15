Konya'da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da "kasten öldürme" suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte eğlence mekanında bir kişiyi tabancayla yaralayan M.A.Y'nin (25) yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin, "kasten öldürme", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan, 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü olduğu ortaya çıktı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, hükümlünün, Fetih Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi. Evin etrafını saran polis, operasyonla hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Serhat Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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