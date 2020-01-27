Konya'da 30 koyunu telef eden 2 köpek güvenlik kamerasına yakalandı
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Konya'da 30 koyunu telef eden 2 köpek güvenlik kamerasına yakalandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde ağıla giren 2 köpeğin 30 koyunu telef etmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

27.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:18
Konya'da 30 koyunu telef eden 2 köpek güvenlik kamerasına yakalandı

'nın ilçesinde ağıla giren 2 köpeğin 30 koyunu telef etmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki bir yayladaki çiftlikte çalışan çoban, saatlerinde yem vermek için ağıla girdiğinde 30 koyunun telef olduğunu gördü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen koyunların sahibi, ağıla giren 2 köpeğin, 4 saat boyunca saldırdığı koyunları tek tek telef ettiğini gördü. 80 koyunun bulunduğu ağılda, telef olan bazı koyunların hamile olduğu, 12 kuzunun da anne karnında telef olduğu öğrenildi.

Köpeklerin komşu çiftlikten geldiğini iddia eden ağıl sahibi, polise başvurarak şikayetçi oldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Konya'da 30 koyunu telef eden 2 köpek güvenlik kamerasına yakalandı
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