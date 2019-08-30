30.08.2019 12:15

Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama töreni, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Ferit Paşa Bulvarı'nda düzenlenen törene geçildi. Burada Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay askeri araç üzerinde halkın bayramını kutladı.Törene, birçok aile çocuklarıyla katıldı. Halk oyunları gösterisinin ardından askeri geçit töreni gerçekleşti.

Kaynak: DHA