Konya'da 30 Ağustos kutlaması
Konya'da 30 Ağustos kutlamasıKONYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı.
30.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 30.08.2020 11:08
Konya'da 30 Ağustos kutlaması
KONYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı.
Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlı katılımla kutlandı. Kutlama programı kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol üyeleri katıldı. Çelenk sunumunun ardından 'Zafer için pedalla' temalı bisiklet turu gerçekleştirilip, şehitlik ziyaret edildi.
Kaynak: DHA