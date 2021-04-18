Son dakika haberleri... 3 yaşındaki çocuğun evde çakmakla oynadığı sırada çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri... 3 yaşındaki çocuğun evde çakmakla oynadığı sırada çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Konya'da 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Konya'da 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Merkez Meram ilçesi Bekarlar Sokak'ta S.G'ye ait 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. Yangını fark eden evdeki 5 kişi dışarı çıkarak itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

S.G'nin 3 yaşındaki çocuğunun evdekiler uyuduğu sırada çakmakla oynadığı, perdelerin tutuşması sonucu yangının çıktığı belirlendi.

Son dakika haberleri... 3 yaşındaki çocuğun evde çakmakla oynadığı sırada çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... 3 yaşındaki çocuğun evde çakmakla oynadığı sırada çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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